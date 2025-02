Vídeo: carro da Águas do Rio é usado em assalto em Anchieta

Carro da Águas do Rio é usado em assalto em Anchieta após ser roubado em Belford Roxo



Crédito: Reprodução pic.twitter.com/wXdhLdjOy3 — Jornal O Dia (@jornalodia) February 15, 2025

Rio - Um carro da Águas do Rio foi roubado, na manhã desta sexta-feira (14), em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, e usado pelos criminosos para assaltar um segundo veículo em Anchieta, na Zona Norte do Rio.O carro era dirigido por um funcionário que prestava um serviço na Rua Paraguai. No fim da manhã, ele foi abordado por um criminoso armado que bateu no vidro e anunciou o assalto.De acordo com a Águas do Rio, a concessionária prestou apoio ao funcionário, que passa bem. Além do carro, foram levados o celular da empresa, a mochila e a CNH.Um pouco mais tarde, já em Anchieta, na Zona Norte, câmeras de segurança flagraram o momento em que os criminosos usaram o veículo roubado para cometer outro crime. Veja:Nas imagens, é possível ver o momento em os criminosos param ao lado de um segundo veículo, um deles sai do carona, com a arma em punho, e anuncia o assalto.As três pessoas que estavam no carro saem com as mãos para o alto, assustadas. Já o comparsa dá partida com o veículo da Águas do Rio.Por meio de nota, a Águas do Rio informou que teve um veículo da sua frota roubado na manhã desta sexta, quando também fez o Registro de Ocorrência na Polícia Civil. A concessionária destacou que “cabe às autoridades policiais investigar a relação desse crime com o assalto praticado em Anchieta” e que “prestou apoio ao funcionário vítima dos criminosos, que passa bem, e está à disposição das autoridades policiais para colaborar com a investigação do caso".O caso foi registrado na 31ª DP (Ricardo de Albuquerque). De acordo com a Polícia Civil, diligências estão em andamento para apurar a autoria do crime.