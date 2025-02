Polícia Civil prende três milicianos com fuzis em Curicica

Rio - A Polícia Civil prendeu em flagrante, nesta sexta-feira (14), três milicianos que atuavam na comunidade Dois Irmãos, em Curicica, na Zona Oeste do Rio. Na ação, dois fuzis foram apreendidos.



Os policiais ainda apreenderam uma pistola, uma granada, rádios comunicadores, cadernos com anotações dos registros de extorsões e outros materiais típicos de milícia. Com isso, a Polícia Civil chegou a seis fuzis apreendidos apenas na sexta.



De acordo com a corporação, agentes da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco) e da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme) tinham o objetivo de sufocar disputas territoriais entre grupos criminosos.



Segundo as investigações, os presos já possuíam histórico criminal, com passagens por homicídio, roubo, extorsão e porte ilegal de arma de fogo, entre outros crimes. Um deles, inclusive, já tinha tentado matar policiais da Draco em 2023.



Todos foram foram autuados em flagrante por constituição de milícia privada e porte ilegal de arma de fogo. As investigações continuam para identificar e prender outros integrantes do grupo.