Homem salva mulher de afogamento no Leme e desaparece no mar

Nas primeiras horas da manhã deste sábado (15), o barraqueiro Alexandre de Carvalho, de 35 anos, desapareceu no mar da Praia do Leme, na Zona Sul do Rio de Janeiro, após resgatar uma jovem que se afogava.



Testemunhas relataram que Carvalho trabalhava em uma barraca na praia quando percebeu que Géssica Nascimento, de 23 anos, estava com dificuldades no mar. Ele entrou na água e conseguiu levá-la até próximo à praia, mas não foi mais visto.



Os bombeiros foram acionados e iniciaram buscas aéreas e marítimas, mas até o início da tarde, o paradeiro de Carvalho permanecia desconhecido.



Géssica Nascimento foi levada para o Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, em estado intermediário.