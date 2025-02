Tática de guerra contra a polícia

Após o secretário de Polícia Civil do Rio de Janeiro, Felipe Curi, declarar que concentra suas energias para desestabilizar o Comando Vermelho (CV), a facção criminosa tenta atrapalhar os planos da segurança do estado. Uma das formas é a distribuição dos poderes dentro da organização. Deste modo não há apenas um principal alvo para a polícia, e sim, vários.

Com Fernandinho Beira-Mar e Marcinho VP presos - dois dos principais chefes da história do CV -, a facção precisou dividir suas forças pelo Rio de Janeiro. Atualmente, os principais nomes que estão soltos e sendo procurados são Paulinho do Fogueteiro (chefe do Morro do Fallet e Fogueteiro), Pezão do Alemão (01 do Complexo do Alemão), Alvarenga (frente do Complexo da Maré) e Johny Bravo (líder do tráfico na Rocinha).

Paulo César Baptista de Castro, o Paulinho do Fogueteiro ou Paulinhozinho, é apontado como chefe do tráfico de drogas do Morro do Fogueteiro e Fallet, em Santa Teresa, na Região Central. O traficante é procurado por mais de 10 crimes diferentes.