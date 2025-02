Veja os números sorteados do concurso 2.928 da Mega-Sena

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2.928 da Mega-Sena, neste sábado (15), no Espaço da Sorte, em São Paulo. As dezenas sorteadas foram:



13 - 22 -38 - 46 - 51 - 56



A previsão de premiação para este concurso é de R$ 60 milhões.



Para participar do próximo concurso, que acontecerá em 18 de julho de 2023 (terça-feira), as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o Brasil ou pela internet.