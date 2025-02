Homem morre afogado na Praia do Arpoador

Rio - Um jovem de 22 anos morreu afogado após mergulhar no mar da Praia do Arpoador, na Zona Sul da cidade, no fim da noite deste sábado (15). A vítima foi identificada como Victor Hugo da Silva.



Segundo o Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada para a ocorrência por volta de 23h10 de sábado. O rapaz chegou a ser socorrido, mas veio a óbito às 1h47 deste domingo (16).



Segundo caso no final de semana

Na manhã deste sábado (15), Alexandre de Carvalho, de 35 anos, desapareceu no mar da Praia do Leme, Zona Sul, após resgatar uma jovem que se afogava.

Identificada como Géssica, de 23 anos, ela foi encaminhada ao Hospital Miguel Couto, na Gávea (Zona Sul), em estado intermediário.

O Corpo de Bombeiros segue na busca pelo homem.