Gato Preto dá recompensa para achar envolvidas em briga com Bia Miranda

Rio - O influenciador Samuel Sant’Anna, conhecido como Gato Preto, ofereceu R$ 50 mil por informações sobre duas mulheres envolvidas em uma briga com sua namorada, Bia Miranda, na madrugada de sexta-feira (14), em frente a uma boate no Rio. Em postagens rapidamente apagadas, ele exibiu imagens das duas e declarou: "Eu quero essas minas na minha mão". A atitude provocou grande repercussão nas redes sociais.

fotogaleria

O que aconteceu?

Bia Miranda, grávida de uma menina, se envolveu em uma briga após, segundo ela, duas mulheres jogarem um objeto no carro de seu namorado. Já Milena Vick, uma das envolvidas, nega a versão e registrou um boletim de ocorrência contra Bia.



"A gente só estava encostada no carro esperando um Uber quando ela chegou gritando e nos xingando", disse Milena em um vídeo. Durante a confusão, Bia teve o top rasgado e afirmou que um cordão avaliado em R$ 150 mil foi destruído. "Acho que paguei até peitinho. Já é até propaganda para o meu Privacy", ironizou.



A influenciadora garantiu que buscaria atendimento médico para verificar o estado de sua bebê, alegando que as adversárias tentaram acertar sua barriga. Milena, por sua vez, rebateu: "Para de ser doida, mulher, não tinha copo, não tinha nada. Você chegou nos xingando e quase matou minha amiga, que está no hospital em estado grave".



O caso segue repercutindo nas redes sociais.