Vídeo: Morro do Juramento volta a ser palco de guerra entre facções

Rio - Uma guerra entre facções voltou a aterrorizar o Morro do Juramento, em Vicente de Carvalho, na Zona Norte, na tarde deste domingo (16). Um intenso confronto assustou moradores, motoristas e afetou a circulação do metrô. A região é palco de uma disputa territorial entre traficantes pelo controle da comunidade e já fez vítimas.

Em vídeos publicados por moradores nas redes sociais, é possível ouvir muitos tiros. Outras imagens mostram carros parados na Avenida Pastor Martin Luther King Jr., enquanto alguns motoristas aparecem abaixados no asfalto buscando proteção.

O confronto afeta a circulação do metrô. Segundo o MetrôRio, o tráfego de trens foi paralisado entre as estações Irajá e Engenho da Rainha, como medida de segurança, e os intervalos são irregulares na linha 2.



A Polícia Militar reforçou o policiamento na região. Agentes do 41º BPM (Irajá) permanecem na localidade conhecida como Igrejinha.



Ao longo da semana, o Morro de Juramento registrou intensos tiroteios, depois que traficantes do Terceiro Comando Puro (TCP) tentaram invadir a comunidade, atualmente controlada pelo Comando Vermelho (CV).



Na quinta-feira (13), uma mulher foi atingida por uma bala perdida durante um confronto e o motorista de uma van teve o para-brisa perfurado por um dos disparos. Na sexta-feira (14), o Esquadrão Antibomba foi acionado para verificar e desativar um artefato explosivo encontrado nas proximidades da comunidade. No sábado (15) houve registro de novos tiroteios na região.