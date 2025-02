Criatividade e alegria nota 10

E no meio da galera havia de tudo um pouco em termos de fantasias criativas. A agente comunitária Iris Brito, moradora do Leblon, de 36 anos, e sua esposa Deborah Lobetti, auxiliar veterinária, de 32, saíram, respectivamente, como 'ketchup' e 'mostarda'.

A produção não foi caprichada à toa, já que o Chora me Liga é o bloco preferido delas: "Minha terceira vez aqui, é o melhor bloco do Carnaval. Não perco", vibrou Deborah; "Abrindo o Carnaval com o pé direito", complementou Iris.

E quem disse que vilão não pode curtir a folia? O autônomo Roberto Pereira, de 40 anos, morador da Vila da Penha, garantiu que não teve trabalho para se vestir como o amedrontador 'Jason', apesar dos detalhes: "Comprei e pintei. Coisa simples", garante.