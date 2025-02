30º C nas primeiras horas do dia

O casal Gustavo Roma, 41 anos, e Debora Azevedo, 38, por sua vez, preferiu abordar, com bom humor, um tema atual e sensível em suas fantasias. Eles, que moram em Brás de Pina, se caracterizaram como 'deportado' e 'policial'. Sobre o processo de confecção, ele assegurou que não teve dificuldades. Mas na hora de pular o Carnaval, admitiu um inconveniente: "O bigode está caindo (risos)".

Calor não perdoou

Enquanto o bloco desfilava pela avenidas do Centro do Rio, os termômetros já marcavam mais de 30º C, logo nas primeiras horas do dia - assim como na véspera, quando foliões fizeram o espelho d'água do Museu do Amanhã de piscina. Nada que desencorajasse os desfilantes: "Está calor, não. Carnaval vale tudo", minimizou o 'deportado' Gustavo Roma.