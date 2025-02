Termômetros devem chegar a 40°C hoje e 43°C amanhã

De acordo com o Climatempo, a temperatura, que chegou à máxima de 39°C ontem, deve chegar a 40°C hoje e 43°C amanhã. Na quarta (19), há previsão de queda de temperatura, mas a máxima ainda deve ser alta: 38°C.

"A ciência hoje nos permite ter um grau maior de previsibilidade e entender os efeitos nocivos desse excesso de calor na saúde das pessoas. Além dos riscos que isso pode ocasionar, podendo levar até a morte. A gente quer que saia todo mundo de casa feliz, curtindo a nossa cidade. Não é à toa que o Rio é a cidade dos espaços públicos, das praias", destacou Paes, após previsão indicar uma semana mais quente que a anterior.

Desde junho, o COR-Rio monitora os níveis de calor. A classificação tem cinco níveis de risco, de Calor 1 a Calor 5, que variam de acordo com a temperatura e a umidade relativa do ar. Ontem, por conta do calor no Rio, o prefeito cancelou as agendas que teria no Complexo do Alemão e em Ramos.