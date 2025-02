De acordo com Raquel Franco, meteorologista do COR, esse pode ser o fevereiro mais seco da história. Até o momento, a média de chuva registrada é de 0,5mm. "Gerando uma projeção para os próximos meses, dá para ver que estamos com faixa de probabilidade de 40 a 50% de, no próximo trimestre, final do verão e início do outono, de termos temperaturas acima da média para a cidade", explicou a meteorologista.

Segundo o secretário municipal de saúde Daniel Soranz, em janeiro houve aumento no número de atendimentos de pacientes com problemas relacionados ao calor excessivo.