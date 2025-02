PM reformado é morto a tiros na principal via da Barra

Rio - O policial militar reformado Marcos Antonio Cortinas Lopez foi morto a tiros na manhã desta segunda-feira (17), na Avenida das Américas, na Barra da Tijuca. A via, com 40 km de extensão, é uma das principais da região e liga alguns bairros da Zona Oeste da capital.

Segundo a PM, a corporação foi alertada para uma "ocorrência de disparo de arma de fogo". Quando os agentes do 31º (Recreio dos Bandeirantes) chegaram ao local, já encontraram a vítima morta. A área foi isolada para perícia e a ocorrência está em andamento.

A Polícia Civil também informou que foi acionada e já iniciou as investigações para apurar a autoria e a motivação do crime.

O caso agora está a cargo da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).

PM já havia sido preso

Em maio de 2020, Marcos Antônio Cortinas Lopez foi preso por agentes da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (Draco).



Ele era sócio majoritário de uma empresa de telefonia, alvo da ação na época, que atende milhares de pessoas na Zona Oeste.



Marcos, de acordo com as investigações, teria envolvimento com uma das maiores milícias do Rio e foi preso em flagrante, autuado pelo crime de receptação qualificada.