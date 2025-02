População em meio ao fogo cruzado

Outros registros feitos no domingo, e postados em redes sociais, mostram passageiros deitados no chão da estação do metrô de Vicente de Carvalho. Por conta do confronto, o tráfego do metrô chegou a ser paralisado entre as estações Irajá e Engenho da Rainha. As estações de Vicente de Carvalho e Thomaz Coelho tiveram acessos fechados. A operação foi restabelecida por volta das 19h40.

Segundo relatos, o TCP iniciou uma tentativa de invasão na comunidade na última quinta-feira (13) e entrou em confrontos com o CV, que controla o território. Vídeos mostram criminosos do Terceiro Comando Puro em uma piscina construída pela facção rival no local. Na madrugada de ontem, o Comando Vermelho teria retomado o espaço depois de novas trocas de tiros.

Ainda na quinta-feira, uma mulher foi atingida por bala perdida e o motorista de uma van teve o para-brisa perfurado por um dos disparos, que atravessou o vidro e o acertou de raspão no ombro.