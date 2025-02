'Maçarico' ligado no nível máximo!

A cidade do Rio entrou no Nível de Calor 4 (NC4), às 12h35 de ontem, pela primeira vez desde quando a medição em cinco categorias começou a ser realizada, em junho do ano passado. Ainda ontem, a capital bateu o recorde histórico de temperatura registrada nos últimos dez anos, com 44ºC às 12h10 na estação meteorológica de Guaratiba.

A entrada no NC4 acontece quando há previsão de permanência ou aumento, por ao menos três dias consecutivos, em uma temperatura definida como 'muito alta', ou seja, de 40°C a 44°C. Por isso, a Prefeitura do Rio abriu 29 pontos de hidratação. Segundo o Sistema Alerta Rio, ontem, o posicionamento de um sistema de alta pressão no oceano influenciou o tempo. O intenso calor levou visitantes à Praia de Ipanema, na Zona Sul. Cariocas e turistas procuraram maneiras de se refrescar como banho no mar e em chuveiros.

O comerciante argentino Augusto Nicolas, que vende biquínis e cangas na praia, revelou que o calor chega a atrapalhar um pouco as vendas pois as pessoas perdem a paciência para compras.

"Estamos trabalhando o dia todo até o por do sol. Hoje (ontem), o calor está insuportável. Se não tiver próximo da água, não tem como suportar. Se tiver um chuveiro perto ou o mar, até dá pra passar o dia. As vendas estão boas. Os clientes vem comprar cangas e biquínis pra fugir do calor, que tá muito intenso", comentou Nicolas.

Bangu registra 46ºC

Internautas postaram ontem um vídeo, feito em Bangu, que mostra o termômetro marcando 46 °C e um ovo sendo 'fritado' na tampa de um bueiro.

Hoje, o céu estará claro a parcialmente nublado na cidade, sem chuva. A previsão indica outro dia passando dos 40°C, com máxima de 42°C e mínima de 22°C. Amanhã e quinta-feira, com a entrada de ventos do oceano, a previsão é de um leve aumento no número de nuvens, mas também sem possibilidade de chuva. A temperatura terá uma leve queda variando entre 39°C e 21°C.