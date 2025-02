Saneamento faz famílias cariocas redescobrirem o Rio

O verão passado entrou para a história como o ano que o carioca redescobriu o Rio. Esse, agora, será o de consolidação desse novo modo de viver a cidade. Áreas, antes pouco aproveitadas, como as praias da Ilha de Paquetá, da Glória e do Flamengo estão bombando desde que as águas passaram a ser balneáveis. Resultado direto das ações de saneamento realizadas pela Águas do Rio que passou a retirar mais de 100 milhões de litros de água contaminada com esgoto, todos os dias, da Baía de Guanabara.

Quem aproveita as novas opções de lazer é a bióloga Giulianna Fico, de 35 anos. Nascida e criada no Flamengo, ela nunca havia entrado no mar do bairro. Agora, as areias viraram o refúgio predileto quando precisa entreter o pequeno Antônio, de 3 anos.

"A praia do Catete e do Flamengo são as melhores para levar crianças. O mar é tranquilo, não tem onda e nem correnteza e eles brincam livremente. E ainda tem o parque. Uma maravilha poder trazer ele aqui. Quando eu era criança, não podia, por causa da das condições da água"

O comerciante José Fernandes é dono, há 35 anos, de uma barraca de água de coco na divisa entre as praias do Flamengo e da Glória. Com anos de experiência, tem uma teoria sobre o público que frequenta as areias.

"Eu recebo gente nos dois lados. Acho que no Flamengo, são moradores do bairro, de Botafogo, de Laranjeiras e do Catete. Já na Glória é da Glória, Lapa e Santa Teresa. Mas no final de semana vem gente de todo canto. Até da Baixada já atendi aqui"

Segundo Fernandes, o principal problema era o mau cheiro de esgoto que vinha pelas galerias de água da chuva. "Hoje aqui tem tartaruga, raia, tatuí. O tatuí, por exemplo, é um ser do mar que só vive em áreas onde não tem poluição. Com isso, fiquei sabendo que nesse ponto , onde trabalho, é um berçário dos peixes. Agora, melhorou 99%, aumentou o fluxo de pessoas caminhando, mais gente fazendo esporte com canoa havaiana e natação.", diz José Fernandes.

Outro destaque é a Lagoa Rodrigo de Freitas, um cartão postal que passou por iniciativas de despoluição e revitalização ambiental. Com uma vista deslumbrante e uma infraestrutura que inclui parques infantis, pistas de corrida e aluguel de pedalinhos, o espaço ficou ainda mais perfeito para um dia de diversão em família. A lagoa tem atraído cada vez mais visitantes que buscam contato com a natureza e atividades ao ar livre. Lá, a recuperação dos manguezais promoveu uma explosão de biodiversidade com a volta de caranguejos, frangos d'água e capivaras. Agora, a fauna é atração para as famílias e praticantes de esportes que visitam a região.

Além de diversão, o local também se tornou um espaço para aprender sobre sustentabilidade e cuidado com o meio ambiente. Placas informativas contando a história de recuperação da lagoa estão espalhadas pela região.

Na bucólica Paquetá, que fica a uma hora de barca do centro do Rio, o esgoto foi universalizado. Isso significa que todas as casas foram conectadas à rede da Águas do Rio para coleta e tratamento dos dejetos. Isso significa um impacto direto na qualidade de vida, de saúde, no meio ambiente e até na economia da região. Vitor Eduardo Lima Castro, de 30 anos, dono de um restaurante, é um dos beneficiados com a universalização do saneamento da ilha.

"Paquetá melhorou bastante sem esgoto indo para o mar. A notícia das praias balneáveis circulou e os turistas vieram com tudo pra cá. Sempre tem algum cliente, com filho, falando que viu tartaruga, peixe... Isso é bom para eles, para o morador e para quem vive do comércio", conta ele.

As mudanças também já são percebidas por moradores da Ilha do Governador. Ana Cláudia, de 54 anos, mudou para o bairro aos sete. Ela lembra saudosa dos tempos em que frequentava as praias da região sem riscos de contaminação. "Tenho visto com frequência funcionários da Águas do Rio fiscalizando esgoto irregular. A praia da Bica tem ficado limpa e lotada. Hoje minha esperança é que meus netos tenham a mesma experiência que eu tive de poder usufruir das praias daqui", diz esperançosa

Para o diretor institucional da Águas do Rio, Sinval Andrade, a empresa investe em programas e projetos que contribuam para o desenvolvimento humano e o meio ambiente. Segundo Sinval, a retomada desses espaços reforça a conexão das famílias com a cidade. "É emocionante ver crianças brincando livremente em praias e parques que, há poucos anos, não poderiam ser aproveitados da mesma forma. Essa transformação reflete o nosso compromisso com as cidades onde atuamos, com a saúde e o bem-estar das futuras gerações", afirma o diretor.