Glória Pires será indenizada por meme 'não sou capaz de opinar'

A atriz Glória Pires será indenizada em R$ 15 mil a título de danos morais após uma empresa usar o meme "não sou capaz de opinar" em uma publicação no Facebook. A piada foi amplamente divulgada após a participação da artista em uma transmissão do Oscar na Rede Globo, em 2016.

O empresário Cesar Augusthus Ferreira Marques foi condenado pela justiça do Rio de Janeiro por ter usado irregularmente a imagem da atriz em uma postagem da 'Me Passa Aí", uma plataforma de estudos. Na publicação, a foto da atriz foi reproduzida com a pergunta "O que você achou da aula de cálculo?" Entre as opções de respostas estavam frases da atriz durante a transmissão, incluindo a que viralizou.

A ação foi movida por Gloria Pires, que alegou violação de seus direitos de personalidade e privacidade após sua imagem ser utilizada sem consentimento para fins comerciais. O tribunal que proferiu a decisão destacou que a Constituição Federal protege a imagem das pessoas e que a publicação não autorizada configura ato ilícito.

A atriz também pediu indenização por danos materiais, que foi negado pois ela não comprovou prejuízos financeiros.