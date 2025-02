Quadrilha operava com aval do CV

As investigações da Delegacia de Defesa de Serviços Delegados (DDSD) identificaram que o Comando Vermelho (CV) permite que a quadrilha de roubos de celulares e extorsão, alvo da operação, realize os crimes em sua área de domínio em troca de parte do lucro. A medida foi definida como 'coworking do crime' pelo delegado Pedro Bittencourt Brasil. Ao todo, 37 pessoas foram presas na Operação Omiros. Foram mais de 40 mandados de prisão a serem cumpridos.

Segundo a Polícia Civil, o primeiro ato dos integrantes do grupo consiste em roubar os telefones em áreas de grande circulação de pessoas, como a Central do Brasil, no Centro, no calçadão de Bangu, na Zona Oeste, e em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, e posteriormente ameaçar as vítimas para extorqui-las, com o objetivo de conseguir as senhas dos dispositivos e vender os aparelhos no mercado negro.