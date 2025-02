Aniversário de chefão do tráfico tem tiros e fogos na Vila Aliança

Rio - A comunidade da Vila Aliança, em Bangu, na Zona Oeste, teve rajadas de tiros e queimas de fogos na madrugada desta quarta-feira (19) em alusão ao aniversário de 42 anos do chefe do tráfico, Rafael Alves, o Peixe. Nas redes sociais, vídeos registraram o tiroteio na região.

Vila aliança aniversário do peixe pic.twitter.com/6G0vE02WDF — rio notícias (@rionotcias70262) February 19, 2025



Ainda nas redes sociais, internautas compararam a "festa" com o Réveillon, devido a quantidade de fogos. "Aniversário do homem, tem que fazer barulho", disse um comentário. "Ano novo né tropa? Ano começou agora", afirmou outro.



Apesar do "show de luzes", moradores relataram desespero em meio aos tiros. "Ter que segurar a criança dormindo, porque se treme toda com o barulho. Desesperador, quem não 'fica por dentro' do que está acontecendo até se assusta", contou uma moradora. "Eu tô nervosa, só quem mora perto do Catiri sabe", relatou mais uma.



Procurada, a Polícia Militar informou que não foi acionada. O policiamento está reforçado na manhã desta quarta-feira (19).



Peixe já havia sido preso em 2015 depois que agentes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) receberam uma denúncia de que ele estava escondido em um apartamento de um condomínio na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.

O traficante Rafael Alves, apontado como o líder do tráfico de drogas da região dominada pela facção Terceiro Comando Puro (TCP), foi preso em abril de 2023 em uma ação conjunta das polícias Militar e Civil na comunidade da Vila Aliança. Na ocasião, três fuzis e duas pistolas, incluindo uma dourada, foram apreendidos na ação. Outros dois homens, que faziam a segurança de Rafael, também foram presos. Um outro suspeito, que também fazia a segurança de Peixe, morreu após ser baleado em um confronto com policiais.

Em 2020, Rafael deixou a cadeia para cumprir prisão domiciliar com o uso de tornozeleira eletrônica após uma decisão da Justiça. Contudo, ele passou a ser considerado foragido depois de ter rompido o aparelho e escapado do monitoramento.