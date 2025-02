Família pede doação de sangue para menina que caiu em escola de São Gonçalo

Rio - Familiares de Pérola Hadassa Nery Paixão, de 3 anos, que precisou operar o crânio após sofrer uma queda em uma escola municipal de São Gonçalo, na Região Metropolitana, iniciaram uma campanha de doação de sangue para a menina nas redes sociais. O estado de saúde dela é grave.

As doações podem ser de qualquer tipo sanguíneo, basta informar o nome da criança e a unidade de saúde em que ela está internada, o Hospital Estadual Alberto Torres. Dentre os endereços, as pessoas devem procurar:

- HemoRio do Centro, na Avenida Marechal Floriano, 99;

- Barra da Tijuca, na Avenida Ayrton Senna, 2150;

- Nova Iguaçu, na Avenida Henrique Duque Estrada Meyer;

- Petrópolis, na Rua Dr. Paulo Hervé, 1130.

O horário de funcionamento é de 7h às 18h, exceto na Baixada Fluminense, que começa às 7h30. Para facilitar o transporte, familiares marcaram um ponto de encontro para a próxima sexta-feira (21), na Praça do Jardim Alcântara, às 8h, para que todos possam ir juntos realizar as doações.

"Minha princesa só tem 3 aninhos, começou na escola agora. Ela está internada no Alberto Torres por negligência da escola, precisando muito de doação de sangue. Quem não puder doar, ajude compartilhando, marcando amigos, mandando pra família. Toda ajuda é bem-vinda, estamos todos aflitos", pediu uma tia.

Segundo a família, Pérola caiu enquanto brincava com colegas durante o horário escolar. Apesar disso, a unidade não acionou os responsáveis e nem buscou atendimento médico imediato. Ao DIA, a mãe da criança, Marlene Ribeiro, de 27 anos, relatou o caso e disse não saber de que altura a menina caiu.

"Ela foi para escola, alegre, estava bem! Quando eu fui buscá-la à tarde, ela já tinha tomado o tombo e vomitado. A professora não me ligou, não fez nada. Só na hora da saída, a professora veio falar que o amigo empurrou a Pérola, que caiu. Esse caso aconteceu às 15h. Só fui buscar minha filha às 17h. Ela ficou duas horas com minha filha sem me dar um aviso", contou.

Professora e diretora afastadas

O acidente aconteceu na última segunda-feira (17), na Unidade Municipal de Educação Infantil Pastora Margarete Ribeiro Araújo, no Jardim Alcântara. Em nota, a Prefeitura de São Gonçalo informou que afastou a professora e a diretora da escola , além de abrir uma sindicância para apurar as circunstâncias e as responsabilidades do ocorrido.

"A secretaria lamenta profundamente o incidente e já se colocou à disposição da família. Vale ressaltar que o município promove de forma recorrente cursos de primeiros socorros para os profissionais da Educação, a fim de que eles possam saber como agir de forma correta em situações adversas", comunicou.

O caso foi registrado na 74ª DP (Alcântara), que solicitou imagens das câmeras de segurança da unidade de educação para análise. As investigações seguem em andamento.