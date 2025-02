PM é morto a tiros em casa noturna na Dutra, em Nova Iguaçu

Rio - Um policial militar foi morto a tiros em uma casa noturna, na madrugada desta quinta-feira (20), nas margens da Rodovia Presidente Dutra, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

De acordo com a Polícia Militar, o agente, que estava de folga, se desentendeu com um outro homem, que sacou uma arma e atirou várias vezes contra o militar. A vítima não teve sua identidade revelada. O autor dos disparos fugiu antes da chegada das equipes do 20º BPM (Mesquita), que atenderam a ocorrência.

A área foi isolada e o local preservado para o trabalho da perícia da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).

Segundo a Polícia Civil, agentes da especializada realizam diligências para apurar as circunstâncias e a autoria do crime.