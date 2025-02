Volta Frozen! Mulher faz apelo inusitado e implora pelo frio no Rio de Janeiro

Ana Pisponelly, a criadora de conteúdo que viralizou com o famoso "Frozen vai embora", voltou a fazer sucesso na web nesta quarta-feira (19) com um pedido inusitado. Em um vídeo divertido publicado no TikTok, que já conta com mais de 500 mil visualizações, ela pediu, entre risadas, que a personagem Elsa, de Frozen, voltasse ao Rio de Janeiro para trazer o frio de volta. A causa? O calor insuportável que tem dominado o estado nas últimas semanas.

Com mais de 300 mil de seguidores na plataforma, Ana não deixou de fazer uma "retratação oficial" de seu viral anterior e implorou para que o reino congelante de Elsa chegasse logo, deixando a galera na expectativa de temperaturas mais amenas. “Frozen, pelo amor de Deus, desfaz as suas malas! Colocaram o Rio de Janeiro dentro de uma Air Fryer. Me desculpa, ninguém aguenta mais! Eu estou tendo que passar protetor solar no ventilador”, relatou a jovem.

Nos comentários, os seguidores não perderam a chance de entrar na brincadeira. “Toda hora eu fico desmaiando”, disse um seguidor fazendo alusão a um outro vídeo de Ana. Só faltou uma blusa branca e falar quem me conhece sabe”, brincou outra. “Nunca desejei tanto frio”, afirmou uma terceira.

E não é exagero: o calor no Rio de Janeiro tem sido de “derreter” qualquer um. Neste mês de fevereiro, as temperaturas passaram dos 40°C em algumas regiões da cidade, e a sensação térmica chegou a ultrapassar os 45°C, o que tem gerado desconforto para quem precisa enfrentar o sol forte. Com a onda de calor intensa, o pedido de Ana parece ter encontrado ressonância no coração de muitos cariocas que também desejam a volta do clima mais fresco. Confira!