Vídeo: na contramão, Oruam tenta escapar de blitz e é detido pela PM

O rapper Oruam foi detido na tarde desta quinta-feira (20) durante uma blitz da Polícia Militar na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. De acordo com as primeiras informações, o cantor estava dirigindo na contramão e teria tentado escapar da abordagem policial.

"Vou me expressar, talvez o meu tempo acabe" pic.twitter.com/Ipu69qaEp4 — QG Oruam (@QgOruam) February 20, 2025 Oruam ainda falou em sua última prévia



A ação gerou tumulto entre fãs do rapper e os agentes da PM. Na chegada à 16ª DP (Barra), uma multidão já se encontrava no local.



Vídeos feitos por populares registram o momento em que Oruam é detido e colocado no camburão da PM.



A assessoria do rapper confirmou que ele foi conduzido à delegacia.