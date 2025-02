Vídeo: helicóptero da Polícia é alvo de bandidos na Baixada

Um helicóptero da Polícia Civil foi alvo de tiros durante uma ação em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, na manhã desta quinta-feira (20). A aeronave apoiava uma operação para prender criminosos armados em uma área de mata.

Veja o vídeo:

Helicóptero da Polícia Civil é atacado a tiros durante ação em Duque de Caxias.



Crédito: Redes Sociais pic.twitter.com/RcH0WrTLCI — Jornal O Dia (@jornalodia) February 20, 2025



Durante o voo em baixa altitude, bandidos atiraram contra o helicóptero, que revidou, gerando um confronto. Ao fazer uma manobra para escapar dos disparos, a aeronave atingiu fios da rede elétrica, causando duas explosões.



Não houve registro de feridos. A Polícia Civil informou que os policiais conseguiram controlar a situação com sucesso, evitando danos à aeronave e garantindo a integridade da equipe a bordo.



"Operações aéreas desse tipo são consideradas de alto risco devido a baixa altitude em que as aeronaves precisam operar, o que por si só representa um desafio significativo, além dos riscos inerentes a possíveis confrontos com criminosos armados, existência de rede de alta tensão e outros obstáculos", diz a nota da corporação.