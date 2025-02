Após pouso, agentes verificaram estado da aeronave e voaram novamente

A corporação informou que os policiais conseguiram controlar a situação com sucesso, evitando danos à aeronave e garantindo a integridade de toda a equipe a bordo, que não sofreu qualquer ferimento.

"Operações aéreas desse tipo são consideradas de alto risco devido à baixa altitude em que as aeronaves precisam operar, o que por si só representa um desafio significativo, além dos riscos inerentes a possíveis confrontos com criminosos armados, existência de rede de alta tensão e outros obstáculos", diz a nota da corporação.

Ainda segundo a Civil, a equipe a bordo revidou os disparos e houve troca de tiros com os criminosos. Apesar da gravidade da situação, pós a checagem de possíveis avarias, o helicóptero decolou novamente e seguiu com a missão normalmente.

Em novembro de 2016, um helicóptero do Grupamento Aeromóvel da Polícia Militar caiu próximo à Cidade de Deus, Zona Oeste, durante confronto com criminosos. Na época, quatro militares morreram no acidente.

Anos antes, em outubro de 2019, três PMs morreram e outros três ficaram feridos quando um helicóptero foi derrubado por bandidos em operação no Morro dos Macacos.