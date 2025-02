Falsos funcionários da prefeitura são detidos roubando paralelepípedos de rua em Cascadura

Rio — Falsos funcionários da prefeitura foram identificados retirando paralelepípedos da Rua Silvério, em Cascadura, Zona Norte do Rio, na tarde desta quinta-feira (20), com o uso de uma retroescavadeira e dois caminhões. Após denúncia, agentes da Guarda Municipal e a Polícia Militar compareceram ao local e conduziram seis pessoas à 29ª DP (Madureira). Com a chegada das autoridades, parte do grupo fugiu.



Segundo a Polícia Civil, os homens detidos afirmaram que acreditaram se tratar de um serviço legítimo. A corporação investigará o ocorrido.



Segundo o secretário de Conservação e Serviços Públicos, Diego Vaz, uma equipe de fiscalização da pasta verificou falta de documentação para a licença da retirada dos paralelepípedos ou ordem para o procedimento. Ele também questionou os uniformes utilizados pelos falsos funcionários, que tinham o termo "Obras", sendo que a Secretaria de Obras não existe mais.



"Quais serão as sanções, não só aos trabalhadores que exerciam uma atividade ilegal, mas sim principalmente aos donos da empresa? Que isso seja investigado pela Polícia Civil, que eles esclareçam e elucidem esse caso que, no mínimo, é muito estranho, para não falar outra coisa", afirmou.



A retroescavadeira e os uniformes falsos foram apreendidos. A Secretaria de Conservação aponta que a Rua Silvério já havia sido revitalizada no ano passado, com melhorias na calçada e iluminação pública.