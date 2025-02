Parque Madureira vira 'refúgio' ideal para enfrentar o calor intenso no Rio

Rio - A cidade do Rio bateu, nesta semana, o recorde de temperatura registrada nos últimos dez anos, com 44º C. Com isso, os cariocas passaram a buscar por maneiras de escapar do calor extremo que atingiu o município nos últimos dias. Nesta sexta-feira (21), o Parque Madureira, na Zona Norte, ficou cheio de adultos e crianças que aproveitaram as atrações aquáticas para se refrescar.

No local, funcionários da Cedae distribuíram água gelada e gratuita, como foi feito em diversos pontos da cidade ao longo da semana. A auxiliar de serviços gerais Ana Luiza Freire, de 45 anos, aproveitou para se divertir com a irmã Fernanda Paula e os sobrinhos trigêmeos: Bento, Benício e Maria Fernanda, de 4 anos.

"A gente mora em Nilópolis e sempre vem para o Parque Madureira, umas três vezes por semana, quando está calor. As crianças trazem brinquedos, a gente traz petiscos para eles. Biscoito, lanche, refrigerante, pastel, frango frito... Petiscos para eles comerem. Passear com a família é muito bom", contou Ana Luiza.

No Nível de Calor 4 (NC4) desde segunda-feira , o Rio retornou ao nível 3 (NC3) na madrugada desta sexta. A medição faz parte do Protocolo de Enfrentamento ao Calor Extremo criado pela prefeitura, que vai até o NC5.

Segundo o sistema Alerta Rio, ventos úmidos influenciarão o tempo no município nos próximos dias, deixando o céu parcialmente nublado e diminuindo o forte calor.

No sábado (22), a máxima prevista é de 36º C, deixando para trás os 40º C recorrentes ao longo da semana. Ainda assim, os cariocas devem continuar bebendo bastante água e podem continuar frequentando as atrações aquáticas no Parque Madureira.

A previsão indica que domingo (23) terá um cenário parecido, com céu parcialmente nublado e sem chuvas. Para os foliões que vão curtir os mais de 100 blocos no último fim de semana pré-carnaval , a temperatura fica entre 21º C e 35º C.

Dando início à próxima semana, segunda (24) e terça-feira (25) devem ter um tempo semelhante ao fim de semana, com máxima de de 36º C e mínima de 21º C. Algumas nuvens continuam no céu, mas ainda não há qualquer indicativo de chuva na cidade.