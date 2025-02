Confronto afetou escolas e clínicas

Na região do Complexo da Penha, 15 escolas municipais precisaram interromper o funcionamento. Já na comunidade do Juramento, duas unidades foram impactadas e no Juramentinho mais duas.

A Clínica da Família Felippe Cardoso manteve o atendimento à população. Apenas as atividades externas realizadas no território, como as visitas domiciliares, foram suspensas. Já as clínicas da família Augusto Boal, Adib Janete e Ana Maria Conceição dos Santos Correia suspenderam o início do funcionamento pela manhã e retomaram as atividades normalmente durante a tarde.