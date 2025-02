Colégio Pedro II oferece 67 vagas para 2º ano do fundamental

Rio - O tradicional Colégio Pedro II deu início à seleção de novos alunos para o ano letivo 2025 para o 2º ano do Ensino Fundamental. São 67 vagas, que serão preenchidas por sorteio público eletrônico, distribuídas entre as unidades Engenho Novo, Humaitá, Realengo, São Cristóvão e Tijuca.Para participar da seleção, é preciso se inscrever até 14 de março pela página de concursos da instituição . A taxa é de R$ 45. Candidatos de baixa renda podem pedir isenção até 27 de fevereiro.Pelo menos 50% das vagas serão voltadas para candidatos pretos, pardos e indígenas; pessoas com deficiência (PcD), e candidatos de família de baixa renda. Os critérios para cada perfil podem ser acessados no edital. Candidatos que não se enquadrem nos perfis das oportunidades reservadas devem disputar as vagas da ampla concorrência.Engenho Novo - 10 vagasHumaitá - 10 vagasRealengo - 10São Cristóvão - 30 vagasTijuca - 7 vagasPodem concorrer às vagas para o 2º ano do ensino fundamental candidatos nascidos entre 1º de abril de 2017 e 31 de março de 2018 (incluindo ambas as datas).A inscrição deve ser feita em nome do candidato, informando o CPF e data de nascimento da criança. Caso o interessado não possua RG, será permitido o preenchimento com o RG do responsável, informando uma data de emissão posterior ao nascimento da criança.Só é permitida uma inscrição por pessoa, sendo válida a inscrição que tiver sido realizada por último. O responsável deve informar, de acordo com o perfil do candidato, em qual modalidade de reserva de vaga deseja concorrer.Vale ressaltar que, após realizar a inscrição, é necessário imprimir a Guia de Recolhimento da União (GRU) e pagá-la até a data de vencimento, exclusivamente no Banco do Brasil (agências, correspondentes ou internet banking). Caso seja necessário, a GRU poderá ser reimpressa durante todo o período de inscrição. A confirmação do pagamento será feita ao final do período de inscrições.Candidatos que não dispuserem de meios técnicos para realizar a inscrição poderão comparecer em quaisquer dos campi do CPII em que haja oferta de vagas, no período de 24 a 26 de fevereiro, entre 14h e 15h. Na ocasião, será disponibilizado o uso de um computador com acesso à internet para a realização da inscrição.Podem solicitar isenção da taxa de inscrição, candidatos com baixa renda inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e que atendam aos requisitos do edital (consultar todo o item 6 do edital). A solicitação de isenção da taxa deve ser feita entre 19 e 27 de fevereiro, informando os dados pessoais e o NIS do candidato. Candidatos que tenham o pedido de isenção negado poderão se inscrever na seleção pagando a taxa de inscrição até 17 de março.Além do preenchimento das vagas ofertadas, serão sorteados candidatos que comporão a lista de espera e serão convocados em caso de desistência.