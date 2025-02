Secretaria de Esportes recomenda

A Secretaria de Esportes e Lazer (SEEL-RJ) disse ao MEIA HORA, por meio de nota, que não incentiva a realização de eventos esportivos durante este período de calor extremo vivido no Rio de Janeiro.

"Estamos seguindo as recomendações do Ministério da Saúde nos nossos equipamentos, dando atenção especial aos idosos, providenciando hidratação constante durante as atividades físicas e orientando-os a evitar a exposição ao sol das 10h às 16h. Quanto às competições esportivas, nos próximos dias não teremos nenhum evento incentivado, com exceção do Rio Open, que está tomando os cuidados devidos para minimizar os efeitos do calor para o público e para os atletas", dizia a nota.

Com as recomendações estabelecidas, os principais eventos esportivos na cidade do Rio de Janeiro só devem acontecer a partir dos próximos meses, com melhores temperaturas.