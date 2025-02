Calor extremo atrapalha esportes ao ar livre

Com o calor extremo no Rio de Janeiro, a prática de esportes, que é tão comum na cidade, acabou precisando ser revista por grande parte dos moradores. Escolinhas de vôlei, futevôlei e beach tennis na orla carioca foram algumas que sofreram com as altas temperaturas.

O profissional de educação física Frederico Dias, que dá aulas na escolinha SEL Rio, localizada entre os postos 11 e 10 da Praia do Recreio, revelou que, por conta dessa onda de calor, alguns alunos trancaram suas matrículas.

"Nós temos dado atenção às turmas que são treinadas no horário do sol. Estamos seguindo alguns protocolos e realizando mais pausas durante as aulas para hidratação e aplicação de filtro solar. Por conta do calor, alguns alunos pediram o trancamento da matrícula por motivos de saúde", revelou o treinador.

O professor também informou que recebeu orientações da Prefeitura do Rio e da Secretaria de Esportes e Lazer sobre protocolos que devem ser seguidos.

"Recebemos recomendações, principalmente se referindo à exposição ao sol. Pediram para evitar aulas entre 10h e 16h e adiar os campeonatos", completou.