Marcelo Melo e Rafael Matos vencem e são campeões de duplas no Rio Open

Rio - Marcelo Melo e Rafael Matos se sagraram campeões do torneio de duplas do Rio Open na noite do último sábado (21). Os brasileiros venceram na final os espanhóis Pedro Martínez e Jaume Munar por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/5.

É o primeiro título 100% brasileiro do torneio carioca e o segundo de Matos. Ele conquistou o bicampeonato do Rio Open, mas em parceria internacional. Na edição de 2024, o tenista de 29 anos levantou o troféu com o colombiano Nicolás Barrientos.

"Só queria dizer que não foi o Marcelo que me escolheu. Eu tive que pedir três vezes para ele aceitar jogar comigo. Estar no Rio Open, no Brasil, com toda essa torcida, é indescritível. A energia que vocês passam aparece aqui na quadra. (A final) Foi uma batalha tática, e nós fizemos por merecer", celebrou Matos.

Ambos jogam juntos desde o final de 2023. A conquista do Rio Open, portanto, é a maior da dupla. Porém, não é o primeiro troféu que levantam juntos. No ano passado, venceram na grama de Stuttgart, competição de nível ATP 250.

O resultado deixa Marcelo Melo e Rafael Matos na sexta posição do ranking da ATP, a ser atualizado oficialmente na segunda-feira (24). Os dois vinham do vice-campeonato em Buenos Aires, na Argentina, no fim de semana passado.



"Faz mais ou menos 18 anos que eu jogo duplas. Fui número 1 do mundo, ganhei Roland Garros e Wimbledon, mas igual a isso aqui não tem. Escutamos muita coisa. Tenho 41 anos, e todo mundo ao meu redor sabe o quanto queria levar esse título. Fui muito esperto por escolher o Rafa para me mostrar o caminho das pedras. Já falaram que eu deveria ter parado, mas sou louco por tênis. Eu trago a experiência, e o Rafa traz a correria da juventude", disse Marcelo Melo bastante emocionado.