Contagem regressiva tá chegando ao fim

O último fim de semana antes do Carnaval foi de preparativos e muitas festas no Rio de Janeiro. Entre sexta-feira e ontem, um total de 99 blocos arrastaram cerca de 300 mil foliões, que aproveitaram a festa mesmo com o forte calor. Entre os destaques da semana que antecede o feriado, estão o megabloco da Favorita, no Centro; o cortejo lúdico do Céu na Terra, em Santa Teresa; o tradicional Suvaco do Cristo, no Jardim Botânico, e o Pérola da Guanabara, que foi da Praça XV até a Ilha de Paquetá.

Ontem, nem o clima de despedida desanimou os amantes do clássico Suvaco de Cristo, que deixará de desfilar pela Rua Jardim Botânico, na Zona Sul do Rio, após 2026. Pelo contrário: o clima foi de celebração pela bonita história construída ao longo dos 39 anos de cortejo. Ao MEIA HORA, o presidente do bloco, João Avelleira, 71 anos, se mostrou orgulhoso.

"A gente sai de manhã para já não ter problema. Somos bastante orgulhosos de ser um dos blocos que ajudou a revitalizar o Carnaval de rua do Rio de Janeiro. O Suvaco cumpriu sua missão, nossa nave está posando. Pairou, pairou, curtiu e agora… Estamos reproduzidos nos 500 blocos novos que tem pela cidade, na diversidade do Carnaval que a gente ajudou a plantar", contou.

No Fogo & Paixão, que celebrou 15 anos com direito a festa de debutante no Centro, na manhã de ontem, Gaby Amarantos animou os fãs ao som de 'Ex Mai Love'. Também no Centro, o cortejo do Cordão do Boitatá contou com a orquestra de 150 músicos e a icônica serpente no abre-alas.