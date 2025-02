Roberta Flack: Morre cantora de 'Killing me Softly', aos 88 anos

Morreu na manhã desta segunda-feira, 24, a cantora Roberta Flack, famosa pela música Killing me Softly, aos 88 anos. A informação foi confirmada em um comunicado enviado por um representante da família à revista Variety. A causa da morte não foi revelada.

"Estamos com o coração partido pelo falecimento da gloriosa Roberta Flack esta manhã, 24 de fevereiro de 2025. Ela morreu pacificamente cercada por sua família. Roberta quebrou limites e recordes. Ela também era uma educadora orgulhosa", diz o texto.

Em 2022, aos 85 anos, a lendária cantora afro-americana foi diagnosticada com a doença de Lou Gehrug, o que a impediu de continuar a cantar. Também conhecida como esclerose lateral amiotrófica (ELA), a doença de Lou Gehrig afeta o sistema nervoso que ataca as células nervosas (neurônios) no cérebro e na medula espinhal.

Seis anos antes, em 2016, ela já havia sofrido um acidente vascular cerebral (AVC). Em janeiro de 2022, também foi diagnosticada com covid-19.

História no Grammy

Roberta Flack ganhou dois Grammy de gravação do ano e melhor performance vocal feminina em 1974 por sua interpretação de Killing Me Softly With His Song, canção icomposta por Charles Fox, Norman Gimbel e Lori Lieberman e imortalizada na voz dela.

No ano anterior, em 1973, ela já havia conquistado outros dois gramofones. Um dividido com Donny Hathaway pela performance deles com a canção Where Is The Love e outro de gravação do ano por The First Time I Ever Saw Your Face.

A música a levou ao estrelato depois que Clint Eastwood a usou como trilha sonora para um cena de amor em seu filme Perversa Paixão, de 1971. The First Time I Ever Saw Your Face também foi top 1 na Billboard em 1972.