Comando Vermelho pode ser reconhecido como organização criminosa transnacional

A Secretaria de Estado de Segurança Pública do Rio (Sesp) solicitou aos Estados Unidos que classifique o Comando Vermelho como uma organização criminosa transnacional. Esta classificação permitiria o combate internacional à facção, que está expandindo suas atividades criminosas para os EUA.



A negociação para a transformação do Comando Vermelho em uma organização transnacional segue em andamento. O reconhecimento pela agência americana permitiria que seus agentes também combatam a facção, além de facilitar a identificação e inserção de traficantes no sistema de imigração, evitando sua entrada no país.



A Sesp destaca que tem se dedicado estrategicamente ao combate ao crime organizado, visando asfixiar o sistema financeiro das facções criminosas atuantes no estado. Para isso, tem intensificado suas operações e aprimorado o setor de Inteligência.