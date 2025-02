Medidas da Secretaria de Educação

A Secretaria do Estado de Educação (SEE), por meio de nota, explicou que vem tomando medidas para evitar um maior desgaste de crianças e adolescentes.

"A Secretaria de Educação reconhece a importância de garantir um ambiente escolar adequado para os estudantes e que as altas temperaturas que temos enfrentado no estado podem impactar o bem-estar dos alunos. Portanto, segue trabalhando e investindo na climatização de todas as escolas, seja para a compra e instalação dos aparelhos em unidades que só precisam dos equipamentos, ou em projetos de adequação elétrica.

Visando o bem-estar dos alunos e profissionais da educação, por conta das altas temperaturas, a Secretaria tomou algumas medidas que visam amenizar os efeitos do calor nas escolas. A pasta enviou algumas diretrizes aos gestores escolares, que deverão ser cumpridas nas unidades."