Horror na Zona Oeste: mulher é encontrada morta em salão de festas

Uma mulher foi encontrada morta, com marcas de tiros, dentro de um salão de festas na Rua das Palmeiras, em Vargem Pequena, Zona Oeste do Rio de Janeiro, na tarde desta segunda-feira (24).



A identidade da vítima não foi revelada pela polícia. De acordo com a Polícia Militar, agentes do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) foram acionados para a ocorrência.



A área foi isolada e o local preservado para os trabalhos da equipe de perícia da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que investiga o caso.