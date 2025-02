Três vítimas de incêndio em Ramos recebem alta do hospital

Três mulheres feridas no incêndio da fábrica Maximus Confecções tiveram alta nesta terça-feira (25) após 13 dias no Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, Zona Norte do Rio. Outras três pessoas seguem internadas, duas na enfermaria e uma no CTI, todas estáveis. No Hospital Souza Aguiar, uma vítima também permanece no CTI.



Entre as pacientes liberadas está Kitimá Rege, que trabalhava na confecção de fantasias da Império Serrano. No momento do incêndio, ela tomava banho. Ao todo, dos 21 trabalhadores resgatados pelos Bombeiros, 15 já deixaram os hospitais e uma vítima foi transferida para uma unidade particular. O único óbito confirmado foi de Rodrigo de Oliveira, devido a complicações respiratórias.



Investigação e irregularidades

A Polícia Civil segue investigando as causas do incêndio. A fábrica permanece interditada por risco de desabamento e suspeita de ação criminosa. Uma nova perícia será realizada, embora ainda sem data definida.



Os donos da Maximus prestaram depoimento em 17 de fevereiro. A fábrica, que produzia fantasias para escolas da Série Ouro, tinha licença da prefeitura, mas operava com irregularidades, como falta de certificado do Corpo de Bombeiros e autorização da Receita Federal. Além disso, foram encontradas ligações clandestinas de energia no imóvel.