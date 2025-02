Chinelo de crédito: criador de conteúdo ensina truque para prevenir roubos

O influenciador Bernardo Lamarca, criador do perfil ‘Vida de Novela’, surpreendeu a web na última sexta-feira (21) com uma dica criativa de como proteger o cartão de crédito no Carnaval. Em um vídeo publicado no TikTok, onde tem mais de 70 mil seguidores, ele mostrou um truque inusitado para pagar as bebidas no bloco: em vez de usar o cartão de forma convencional, colocou-o dentro do chinelo e pagava aproximando o calçado da maquininha, sem precisar tirar o cartão de dentro do chinelo.

A engenhoca surpreendeu os camelôs presentes no bloco, que ficaram impressionados com a criatividade de Lamarca. "Como não ter seu cartão de crédito roubado no Carnaval do RJ", escreveu ele no vídeo com mais de 5 milhões de visualizações.

O truque gerou centenas de comentários divertidos e impressionou os internautas. "Agora eu quero saber como esse gênio fez isso", comentou uma internauta. "A criatividade desse cara me inspira", escreveu outra. "Não sei se gostei da ideia ou da empolgação da moça", brincou um terceiro. Confira!