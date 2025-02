Preso de novo, Oruam está MAIS PERTO DE REVER O PAI

Após ser solto, o rapper Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, o Oruam, de 23 anos, reafirmou a amizade com o traficante Yuri Pereira Gonçalves, encontrado, ontem, em sua mansão no Joá, na Zona Oeste. O cantor foi preso em flagrante por favorecimento ao abrigar o amigo que estava foragido da Justiça desde 2020 por organização criminosa. Na ação, agentes da Polícia Civil apreenderam diversas armas de airsoft, celulares, uma pistola, um kit rajada, munições e rádios comunicadores. O rapper vive exaltando a saudade do pai, o traficante Marcinho VP, chefe do Comando Vermelho, preso no Mato Grosso do Sul.

Oruam é alvo de uma investigação que apura um disparo feito em um condomínio de São Paulo, no dia 16 de dezembro do ano passado. Em meio ao tumulto na saída da delegacia, ele alegou que a bala era de borracha e enalteceu o seu novo álbum "Liberdade", lançado logo após ele ser detido em um blitz da Polícia Militar.

"Foi tranquilo, chefe. Ele não é traficante não, cara. Ele é uma pessoa normal e é meu amigo. Eu não sabia que ele estava foragido. Naquele dia, era bala de borracha. Vou voltar tranquilo para casa, chefe. O meu álbum está bombando e está do jeito que eu queria".

Ainda na saída fãs gritaram o nome do rapper. À imprensa, a defesa reforçou que Oruam não sabia da existência do mandado de prisão contra o amigo e nem da presença da pistola, que foi encontrada na sua casa.

"Nada ficou decidido, quem decide é o juiz", disse o advogado Fernando Henrique Cardoso.