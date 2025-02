Não fala da Leona! Jovem faz piada com cadela da família e leva corretivo da mãe

Na última quarta-feira (26), o criador de conteúdo José Nunes, conhecido pelos vídeos hilários em família, especialmente com a mãe, Dona Deia, protagonizou uma cena que rapidamente conquistou a internet. Em um post publicado no TikTok, onde ele já acumula mais de 100 mil seguidores, José fez uma provocação enquanto sua mãe secava Leona, a cachorrinha da família, com uma toalha.

"A senhora tá aí limpando ela, mas ela vai continuar com os carrapatos que ela sempre tá", disparou José, sem imaginar a reação que viria a seguir. Deia, sem perder tempo e visivelmente irritada com a piada, deu uma boa “toalhada” no filho. "Primeira regra: nunca fale que a cachorra da minha mãe tem carrapato", escreveu José surpreso com a reação.

O vídeo rapidamente viralizou, ultrapassando mais de um milhão de visualizações. Nos comentários, os internautas se divertiram com a cena. “ O Deus te abençoe logo depois da toalhada”, comentou uma seguidora. “A Leona sendo virada igual um bebê”, reparou outra. “Leona preocupadíssima com a opinião de José”, brincou uma terceira. Com mais esse momento de humor espontâneo, José Nunes segue conquistando o público e transformando suas interações familiares em cenas de pura diversão. Assista!