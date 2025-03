Morreu no dia do aniversário do filho

Gisele, que tinha 55 anos, era capitã de Mar e Guerra da Marinha do Brasil, geriatra e superintendente do hospital. A morte aconteceu no dia do aniversário de um de seus filhos.

Em fevereiro, um suspeito de envolvimento no caso morreu após ser baleado em confronto com policiais militares no Complexo do Lins, na Zona Norte. De acordo com a corporação, agentes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), com apoio da Subsecretaria de Inteligência (SSI), realizavam uma operação na região com o objetivo de reprimir ações criminosas quando foram atacados a tiros por bandidos e houve confronto.

Marcos Vinicius Vitória Nascimento, conhecido como 'Poka', foi atingido, socorrido e encaminhado para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, ainda na Zona Norte. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), ele chegou sem vida na unidade.