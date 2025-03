Autoridades falam; polícia apura

Segundo a Polícia Militar, agentes do 39º BPM (Belford Roxo) foram para a unidade, auxiliaram no socorro das vítimas e no encaminhamento ao Hospital Municipal de Belford Roxo. O caso foi registrado na 54ª DP (Belford Roxo).

Procurada, a Secretaria de Estado de Educação (Seeduc) esclareceu que os responsáveis pelos estudantes foram chamados à escola e todas as medidas necessárias foram tomadas. A pasta ainda destacou que a diretora foi prontamente atendida e a ronda escolar, acionada.

"A Seeduc reforça que não compactua com qualquer tipo de violência ou discriminação. Além disso, a unidade irá intensificar ações de promoção da cultura da paz no ambiente escolar", disse em nota.

De acordo com a Polícia Civil, foi confeccionado um termo circunstanciado de ocorrência para apurar crime de lesão corporal. Todos os envolvidos foram ouvidos na 54ª DP.