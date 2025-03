Policiamento reforçado

Os estabelecimentos começaram a ser reabertos já na quinta-feira (20), com a presença da Guarda Municipal e equipes da Subprefeitura de Jacarepaguá, além do reforço do policiamento. No entanto, o clima ainda era de preocupação entre os lojistas.

De acordo com denúncias, o deputado estadual Thiago Santos, conhecido como TH das Joias, seria o responsável por mandar interditar os quiosques. Apesar disso, ele nega as acusações.

Na quarta (19), os trabalhadores foram surpreendidos com placas de interdição, com uma ordem de comparecimento à sede da associação de moradores, que fica na Rua Peroba, nº 378. Os proprietários deveriam comparecer até o local apresentando documento de identificação, comprovante de residência e comprovante de posse emitido pela Prefeitura do Rio. No entanto, o município não interditou nenhum estabelecimento.