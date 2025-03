Policiais militares prenderam, na noite da última sexta-feira (21), dois acusados de furto de cabos de cobre no bairro do Méier. As identificações dos criminosos não foram divulgadas. Segundo a Polícia Militar, agentes do 3º BPM (Méier) interceptaram os homens na Rua Coração de Maria, que tentaram fugir. Um deles foi preso na Rua Ermínia e o outro, em seguida, na Rua Ferreira Andrade. O caso foi encaminhado para a 23ª DP (Méier).