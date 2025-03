Mãe de jovem baleado na Zona Oeste diz que filho está com medo de retornar para casa

Rio - O estado de saúde de Mateus Elias da Silva Bahia, 16 anos, baleado enquanto estava a caminho da festa de uma familiar na noite da última sexta-feira (21) ainda é delicado. De acordo com a mãe da vítima, Tatiana Alves, 40 anos, o filho está estável após passar por uma cirurgia de emergência, mas ainda apresenta sangramentos constantes. Ela conta que o rapaz também está com medo de voltar para casa."Meu filho trabalha com entregas e hoje está em cima de uma cama, aberto de fora a fora com uma sonda pra poder fazer as necessidades dele, pois está vegetando em cima de uma cama, com medo de voltar para casa. Ele é um menino que sempre foi alegre, que adorava jogar bola", contou.O adolescente foi baleado no Conjunto Habitacional Jambalaia, em Curicica, onde mora. Segundo a Polícia Militar, os agentes foram acionados após dois homens armados desembarcarem de um veículo e atirarem diversas vezes na localidade, atingindo a vítima.Segundo a mãe de Mateus, ele trabalhava como entregador através de uma bicicleta elétrica, que chegou a ser roubada por criminosos locais.De acordo com apurado pelo, a região tem sido tomada por milicianos, que estão impondo poder e terror aos moradores.Na segunda (23), amigos que trabalham com a vítima farão uma manifestação em frente ao condomínio. O protesto está marcado para 12h.O caso foi registrado na 32ª DP (Taquara). Segundo a Polícia Civil, diligências estão em andamento para apurar as circunstâncias e a autoria do crime.