'Até quando?', questiona amiga de mulher e policial mortos em Magé

"Ela era saudável, treinava, trabalhava, uma companheira de plantão, e o ex-companheiro por não aceitar um término e ela seguir a vida dela, tirou a vida dela a tiros, até quando isso vai ficar assim?", comentou uma amiga do casal.



"Sem acreditar na sua partida, você linda, guerreira, trabalhadora… Nossa! Estou de coração partido. Descanse em paz!", disse outra .



A empresa em que a mulher trabalhava, A Fundação de Apoio à Escola Técnica, Ciência e Tecnologia (Fundec), também lamentou a morte. "É com profundo pesar que comunicamos o falecimento de Jaqueline de Araújo Alves, colaboradora na Unidade Tamoio (Xerém). A Fundec presta condolências aos amigos e familiares, que Deus possa confortá-los neste momento de grande dor. Desejamos que encontrem conforto para superar essa perda irreparável", afirmou.



Já o sargento era lotado do 34ºBPM (Magé) e atuava no Programa Operação Segurança Presente. Em nota, as instituições comentaram o caso.



"Um amigo leal, um profissional exemplar e um ser humano de espírito alegre, que nos deixou na tarde deste sábado. Sua trajetória foi marcada pelo compromisso, pela ética e pelo espírito de serviço, mas também pela alegria com que vivia e contagiava aqueles ao seu redor. Sua presença sempre foi sinônimo de companheirismo e bom humor, tornando sua partida ainda mais dolorosa", disse a corporação.

O militar tinha 23 anos na corporação, tendo ingressado no batalhão em 2007. Ele deixa um filho. "Neste momento de imensa dor, nos solidarizamos com sua família, amigos e irmãos de farda, desejando força e conforto para enfrentar essa perda irreparável", finalizou a PM.



Ainda nas redes sociais, a Operação Segurança Presente de Magé prestou solidariedade à família. "É com profundo pesar que lamentamos a trágica perda do sargento Marques, brutalmente assassinado de forma cruel e injusta. Sua dedicação, coragem e compromisso com a segurança jamais serão esquecidos. Nossos mais sinceros sentimentos aos familiares, amigos e companheiros de farda. Que Deus conforte seus corações neste momento de dor. Descanse em paz, guerreiro", diz o texto.



Nos comentários, um amigo também se despediu do agente. "Sem palavras, perder um amigo dessa maneira covarde. Mas com certeza, esse crime, não ficará impune", relatou.



Informações iniciais apontavam que o autor do crime também seria policial militar. A corporação, no entanto, esclareceu que ainda não há confirmação sobre isso.

Na ocasião, o agente chegou a ser socorrido e encaminhado a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região, mas não resistiu. Já Jaqueline de Araújo Alves morreu no local. Os dois foram baleados.

Segundo a Polícia Civil, investigações estão em andamento para apurar a autoria e a motivação do crime.