Ferrugem revela preparação para turnê

Rio - Uma das maiores vozes do pagode, Ferrugem se prepara para a estreia da nova turnê, "Legado do Príncipe", no dia 12 de abril, em São Paulo. Aos 36 anos e com uma carreira repleta de sucessos, o cantor também vive um momento especial ao lado da influenciadora Thaís Vasconcellos, sua companheira desde 2018, e pretende, em breve, tornar realidade o "casamento dos sonhos" dela. Juntos, eles são pais de Sofia, de 7 anos, e Aurora, de 5. Ele também é pai de Júlia, de 13, fruto de um relacionamento anterior. Em entrevista ao Meia Hora, o artista celebra sua transformação física após eliminar 35 kg, detalha a rotina saudável e muito mais. Confira a entrevista!

- Recentemente o hit "Me Bloqueia" ganhou uma nova versão com Belo. Como surgiu essa parceria e qual a importância dela para você?



Essa parceria foi um sonho realizado! Belo sempre foi uma das minhas maiores referências no pagode, alguém que eu admiro muito. Quando surgiu a ideia de dar uma nova roupagem para 'Me Bloqueia', logo pensei nele. A voz do Belo tem uma emoção única, e somar isso à minha interpretação trouxe um novo brilho para a música. É uma honra dividir esse momento com ele!



- Como você vê a evolução do pagode nos últimos anos? Acredita que o gênero tem recebido o reconhecimento que merece?



O pagode nunca saiu de cena, mas nos últimos anos vejo um crescimento muito forte, principalmente com a galera nova chegando com tudo. O digital ajudou muito a aproximar o público e dar mais visibilidade ao gênero. Acho que o reconhecimento está vindo, mas ainda podemos ocupar mais espaços, principalmente na mídia e nos grandes festivais.



- Você já lançou músicas que se tornaram grandes sucessos. Existe alguma canção que tem um significado especial para você?



"Interessante" me emociona demais porque foi feita pra minha mulher, Thais. Ela é minha parceira de vida, minha base, e essa música representa muito da nossa história. Quando canto ao vivo e vejo casais se abraçando, cantando juntos, sinto que tô dividindo um pedacinho do que a gente vive. Pagode tem muito disso, né? De falar de amor, de relações reais… Então toda vez que solto essa, o coração bate diferente



- Você sempre fala com muito carinho sobre sua família. Como concilia a rotina agitada de shows com os momentos em casa?



É desafiador, mas a gente dá um jeito! Sempre que posso, tiro um tempo para estar com minha esposa e minhas filhas, porque nada substitui esses momentos. Faço questão de estar presente no dia a dia delas, mesmo que seja por videochamada quando estou na estrada. Minha família é minha base e minha maior motivação.



- Você mencionou que pretende dar para Thaís o casamento dos sonhos. Já começaram os preparativos? Algum detalhe que possa compartilhar?



Sim! Já estamos conversando sobre isso e, em breve, vamos começar a organizar tudo. Thaís merece viver esse momento do jeitinho que sempre sonhou, e eu faço questão de tornar isso realidade. Por enquanto, ainda estamos alinhando ideias, mas posso garantir que vai ser inesquecível!.



- Você chegou a pesar 130kg e sua transformação física inspirou muita gente. O que te motivou a buscar uma vida mais saudável? Você se sente diferente no palco após essa mudança no estilo de vida?



Minha maior motivação foi a minha saúde e minha família. Cheguei num ponto em que percebi que precisava mudar para ter mais qualidade de vida e disposição. No palco, a diferença é enorme! Tenho muito mais energia, consigo entregar um show ainda mais intenso e curtir cada momento sem aquele cansaço excessivo.



- Quais foram os maiores desafios nesse processo de emagrecimento e mudança de hábitos?



O começo foi o mais difícil. Abrir mão de alguns hábitos alimentares e entrar na rotina de treinos exige muita disciplina. Mas depois que você sente os benefícios, não quer mais voltar atrás. Ter um bom acompanhamento profissional e o apoio da minha família fez toda a diferença.



- Como manter a disciplina com treinos e alimentação equilibrada mesmo com a rotina intensa de shows e viagens?



Planejamento e foco! Sei que minha rotina é puxada, mas sempre dou um jeito de treinar, nem que seja no quarto do hotel. A alimentação também virou prioridade, então, tento sempre comer direitinho e evito exageros. Claro que tem dias mais difíceis, mas o segredo é não desistir.



- O que podemos esperar dos seus próximos projetos? Tem planos para um novo álbum e turnê?



Tem muita coisa boa vindo aí! Acabamos de lançar "Me Bloqueia" com o Belo e a recepção está sendo incrível. Agora, estou focado na turnê "Legado do Príncipe", que é um projeto muito especial para mim. E a estreia não podia ser melhor: dia 12 de abril, dentro da Feijoada da Dragões, na escola de samba Dragões da Real, em São Paulo. Vai ser aquele pagode de respeito! Além disso, já estamos trabalhando em novas músicas e, quem sabe, um futuro álbum. O pagode não para, e eu também não!



- Qual é o seu maior sonho profissional hoje?



Meu maior sonho é seguir levando minha música para cada vez mais pessoas, dentro e fora do Brasil. Quero ver o pagode ocupando mais espaços e crescendo ainda mais.



- Sua mulher, Thaís Vasconcellos, brilhou no desfile do Salgueiro neste Carnaval. Como foi ver ela arrasando na Avenida?



Foi emocionante demais! Thaís se dedicou muito para esse momento e deu um show, né? Ver ela brilhando na Avenida, fazendo o que ama, foi um orgulho imenso.



- Você se considera um folião? Tem vontade de desfilar ao lado dela no futuro?



Com certeza! Eu amo Carnaval, e ver a energia da avenida de perto é algo surreal. Quem sabe no futuro eu não entro nessa também? Seria incrível viver essa experiência ao lado dela!