Eletrodomésticos usados: saiba como comprar itens de qualidade

Na hora de comprar eletrodomésticos, olhar o preço dos itens novos no catálogo de lojas pode assustar. Para muitos, a melhor forma de evitar o “susto” no orçamento é comprar os produtos de segunda mão. No Brasil, aplicativos, sites, lojas físicas ou grupos são os cenários predominantes para a compra e venda desses produtos. O comércio eletrônico, especificamente, conquista cada vez mais clientes no País. De acordo com a pesquisa TIC Domicílio 2024, 73 milhões de brasileiros usuários de Internet fizeram compras on-line nos últimos 12 meses, o equivalente a 46% da população.



Segundo a plataforma digital OLX, a categoria de eletrodomésticos foi a segunda com mais vendas em 2024. No ranking dos mais comercializados, a geladeira lidera, seguida do fogão e ar-condicionado, que fecham o pódio.



Quem compra



Aline Vargas, gerente comercial de 49 anos, afirma que já comprou liquidificador, cafeteira, ventilador e lava louças de segunda mão. Para ela, a opção é a mais viável em razão do valor, que costuma ser “em média 50% ou mais” barato do que o de mercado.



“⁠Só compro em sites ou grupos que conheço. Se for em sites, pago com cartão de crédito, pois assim consigo recorrer, em caso de algum problema. É bem mais seguro”, explica a gerente.



Cátia Fernandes, comerciante de 56 anos, relata que também adquiriu um eletrodoméstico usado pela relação entre custo e benefício. “Comprei de um amigo que precisava vender o ar-condicionado, estava em um preço barato”, conta. A comerciante diz que confiou no amigo quanto à qualidade, e no fim, não se arrependeu da aquisição.

Aline e Cátia já compraram eletrodomésticos usados Reprodução



Quem vende



A OLX informa que o perfil predominante de vendedores da plataforma é formado por pessoas físicas. Flávio Passos, vice-presidente de Autos e Bens de Consumo e porta-voz do grupo, explica que qualquer um pode anunciar produtos na plataforma, desde que respeite os termos e condições de uso estabelecidos.



As vendas de ar-condicionado usados na plataforma cresceram 48% no primeiro bimestre deste ano, em comparação com o mesmo período de 2024. O item também teve aumento na procura, 29% acima do registrado no ano passado. Segundo o grupo, além do ar-condicionado, itens como forno, ventilador, geladeira, fogão, cafeteira e freezer também apresentaram crescimento na comercialização em 2025.



Angelina Barbosa, secretária executiva de 39 anos, decidiu começar um grupo no Whatsapp com os amigos para compra e venda de produtos usados. “Por vezes, eu tenho um item não tão importante para mim, que pode ser importante para alguém”, afirma.



A secretária explica que o grupo de bazar movimenta itens diariamente, incluindo eletrodomésticos. Segundo ela, os mais comuns são produtos menores como micro-ondas, mixer e espremedor de frutas. “Já tivemos aparelhos de ar-condicionado, TVs, mas em uma escala bem menor”, explica.



Dicas para vender



Em caso de vendas de algum eletrodoméstico em plataformas, sites ou grupos, escolha apresentar bem o produto. O porta-voz da OLX recomenda fazer as fotos de ângulos variados, de preferência em local bem iluminado. “É importante caprichar na descrição: informações detalhadas sobre os diferenciais do item bem como sobre o estado de conservação e idade do produto, que são essenciais para um bom desempenho do anúncio”, acrescenta.



Para estipular o preço, ele sugere fazer uma pesquisa de mercado que garanta um valor competitivo para o produto. "Antes de fazer a publicação, a recomendação é limpar o objeto e testar todas as funcionalidades, além de verificar se não faltam peças", pontua o porta-voz.

Impressora e lava louças compradas por Aline Vargas Reprodução



Dicas para comprar



Para quem deseja adquirir os eletrodomésticos de segunda mão, Aline indica procurar saber o histórico do vendedor e nunca pagar adiantado, especialmente no caso de desconhecidos. “Se for em sites de desapego, pague com cartão de crédito, se der algum problema, consegue reaver o valor pago”, orienta a gerente.



O porta-voz da OLX alerta: “Desconfie de preços ou ofertas muito abaixo do mercado e verifique na plataforma informações sobre o vendedor, como tempo de conta, registro da empresa, se for o caso, e licenças”.



Cátia diz que alguns cuidados para não sair em prejuízo são necessários. “Eu diria para a pessoa pagar na hora, e combinar uma certa garantia do uso com quem vende”, aconselha. “Nunca deixe de ver o produto antes de comprar e pagar, alguns anúncios são bem mentirosos”, pontua Aline, que conta já ter passado pela experiência. “Fui ver uma lava louças, no anúncio dizia que era semi nova, e que só havia sido instalada e nunca utilizada. Não era nada disso. Estava em péssimo estado de conservação e suja”, completa.



Para Angelina, pedir vídeos a quem vende os eletrodomésticos é uma forma de prevenir surpresas negativas no futuro. “Peça a pessoa vídeos que mostrem os detalhes e estado dos itens”, diz.



No momento de receber o produto em mãos, o ideal é ir acompanhado e dar preferência a locais públicos e movimentados, como estações de metrô e shoppings, por exemplo.