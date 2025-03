Ex-affair de Cristiano Ronaldo celebra sucesso de plataforma de conteúdo adulto

Rio - A modelo chilena Daniella Chavez utilizou suas redes sociais para celebrar o sucesso inicial do Onfayer, plataforma de conteúdo adulto, que foi comprada por no começo deste mês. A beldade expôs o número de novas usuárias do serviço.

fotogaleria

"Onfayer está crescendo como louco… Mais de 24 mil criadoras, só nesta semana mais de 2300 meninas que vão criar conteúdo... É uma loucura... a febre do Onfayer começou! Em breve a nova cara da página, todas as mudanças e a nova versão... Está ficando muito bom", publicou.

A chilena adquiriu a plataforma de conteúdo adulto pelo valor de 1,5 milhões de dólares (algo em torno de R$ 8,68 milhões). Torcedora do O'Higgins, a musa já tentou comprar o clube em 2022. Neste ano, ela reiniciou uma campanha para conseguir levantar fundos no OnlyFans para novamente tentar assumir o controle da equipe chilena.

Daniella se tornou famosa em 2015 após ter vivido um affair com Cristiano Ronaldo. Na ocasião, o português tinha um relacionamento com a russa Irina Shayk. Apesar da grande repercussão, Daniella afirmou que não teve um envolvimento mais profundo com CR7.